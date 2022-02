Iaşi: Primarul Chirica anunţă finalizarea unui proiect de modernizare a iluminatului public Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost finalizat un proiect cu finantare europeana, pentru reabilitarea si extinderea retelei de iluminat public. Potrivit sursei citate, lucrarile aferente proiectului au inceput in anul 2020 si au fost finalizate in aceste zile, urmand ca pana la sfarsitul lunii februarie sa fie finalizate toate activitatile prevazute in contractul de finantare. ‘Am reusit sa ducem la bun sfarsit un proiect european cu finantare nerambursabila, care se refera la reabilitarea, modernizarea, extinderea si eficientizarea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

