Iaşi: Grupuri sanitare modernizate în 14 şcoli din 11 comune din judeţ Un numar de 14 scoli din 11 comune din judetul Iasi nu vor mai avea in noul an scolar, 2022-2023, toalete improvizate in curte, ci grupuri sanitare moderne. Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi Marius Danga a declarat ca institutia a alocat doua milioane de lei catre 14 scoli din comunele Scanteia, Tibana, Tiganasi, Victoria, Bivolari, Cotnari, Ciurea, Ceplenita, Madarjac, Tansa si Siretel pentru modernizarea grupurilor sanitare scolare. ‘Interesul nostru este sa rezolvam problema toaletelor nemodernizate la nivelul intregului judet si intentionam sa alocam si anul viitor fonduri pentru… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14 scoli din 11 comune din judetul Iasi nu vor mai avea in noul an scolar, 2022-2023, toalete improvizate in curte, ci grupuri sanitare moderne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: averse ce vor acumula peste 25..30 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie, grindina. Zone vizate: – Județul Iasi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Raducaneni, Țibanești, Miroslava, Țibana, Voinești,…

- Astazi s-au semnat primele contracte de finantare prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico-Sociala, proiect initiat in premiera de Consiliul Judetean Iasi. 5 piete si alte 7 terenuri de sport pentru copii si tineret vor fi construite sau modernizate prin finantare nerambursabila, in urma unui…

- Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, a semnat, astazi, ordinul de incepere a lucrarilor de executie la modernizarea lotului 3 din obiectivul Axa Rutiera Strategica 1 Iasi – Suceava. Alaturi de primarul liberal Gheorghe Hritcu si echipa consilierilor judeteni PNL Iasi, conducerea Consiliului…

- A fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor de execuție pentrumodernizarea Lotului 3 din obiectivul Axa Rutiera Strategica 1 Iași– Suceava. Evenimentul a avut loc la Badeni, in comuna Scobinți. “Dupa un drum anevoios, cu multe contestații la ConsiliulNațional de Soluționare a Contestațiilor și plangeri care…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: vijelie și rafale ale vantului de 60…70 km/h, descarcari electrice, posibil grindina de mici dimensiuni Zone vizate: – Județul Neamt: Stanița, Boghicea; – Județul Iasi: Țibana, Voinești, Sinești, Mogoșești, Popești, Horlești,…

- Contractul de modernizare a ultimului lot iesean al Axei rutiere Iasi-Suceava a fost semnat la sediul Consiliului Judetean Contractul de executie a lucrarilor de modernizare a Lotului 3 al Axei Rutiere Strategice Iasi-Suceava a fost semnat la sediul Consiliului Judetean. Asa cum am relatat, licitatia…

- Cum de-au cazut taranistii atat de jos? Inainte de toate, oleaca de istorie. PNTCD a fost primul partid (re)infiintat la finele lui 1989, mai intai in casa lui Corneliu Coposu, chiar in seara de 22 decembrie, apoi si la tribunal, sase zile mai tarziu. Aparitia vechilor taranisti, supravietuitori ai…