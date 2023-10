Stiri pe aceeasi tema

- S-a deschis restaurantul DELISE, la Turda! Situat pe Calea Victoriei nr. 37 (CSA), noul restaurant va ofera o ambianța placuta, intr-o locație eleganta și gusturi culinare rafinate. Fie ca ieșiți la mic dejun, la o cafea, la un pranz sau o cina de afaceri, la o intalnire, la relaxare pur și simplu sau…

- La Suceava a debutat, astazi, Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu” 2023, eveniment inclus in agenda evenimentelor organizate in cadrul Anului Ciprian Porumbescu. Ceremonia de deschidere a festivalului a avut loc la Teatrul Matei Vișniec din Suceava, acolo unde se va desfașura și competiția…

- Universitatea Babeș Bolyai Extensia Bistrița a inceput in aceasta dimineața un nou an universitar, celebrand, totodata – un sfert de veac de existența. „Este o deschidere de an academic ca un regal! Așa ma simt astazi”, a confirmat prof. dr. Cornelia Macarie, trecand in revista absolvenții de seama…

- Consiliul Judetean Bihor a lansat sambata, odata cu deschiderea evenimentului "Gusturi si traditii de Bihor", publicatia "Retete traditionale de Bihor", realizata din fonduri europene, cu 49 de preparate romanesti, maghiare, slovace si evreiesti, culese de la localnicii din satele bihorene. "Astazi…

- Meciul contra celor de la Metaloglobus a fost privit cu multa precauție din tabara Unirii Slobozia. Bucureștenii veneau cu foame de puncte, tocmai ce instalasera un antrenor nou, Ianis Zicu, iar intalnirile dintre cele doua echipe se jucasera, tot timpul, sub semnul echilibrului. Din fericire, galben-albaștrii…

- Concertul Filarmonicii MOLDOVA din Iași in cadrul Festivalului Internațioanl George Enescu are loc pe 15 septembrie 2023, ora 19:00, la Casa de Cultura a Studenților din Iași și pe17 septembrie 2023, ora 13:00, Sala „Mihail Jora” a Radiodifuziunii Romane București dirijor HANKYEOL YOON solist…

- Joi, 7 septembrie Ora 11.00 – Pavilion B etaj – Deschidere oficiala si vizitarea targului. Ora 11.00 – 17.00 – Zona DEMO Platforma E2/17 – Demonstratii realizate de catre specialistii din cadrul Pavilionului de Mecanizare “George Bungescu” – Universitatea de Stiintele Vietii “Regele Mihai I” din Timisoara,…

- Mai cateva zile ne despart de CODRU Festival 2023. Vineri 25 august, ora 16:00 se deschid porțile catre o noua ediție a festivalului. In jurul celor cinci scene amenajate la Padurea Bistra festivalierii vor canta și dansa pe muzica artiștilor preferați din toate genurile muzicale, de la heavy metal,…