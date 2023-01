Iarna nu se dă bătută în Europa: Un val de frig va lovi România în weekend. Sunt anunțate ninsori și chiar viscol Iarna nu se da batuta in Europa: Un val de frig va lovi Romania in weekend. Sunt anunțate ninsori și chiar viscol Iarna nu se da plecata din Romania. Dupa o luna ianuarie ca de primavara, vremea se racește puternic și in mai multe zone din țara va ninge. Meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea pana la minus 10 grade Celsius. In sud-vest, sud si est vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita și ninsoare. Citește […] Citește Iarna nu se da batuta in Europa: Un val de frig va lovi Romania in weekend. Sunt anunțate ninsori și chiar viscol in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis un Cod roșu de viscol puternic! Ianuarie 2023 aduce noi valori termice in Europa. Meteorologii europeni anunța o schimbare in curentul jet ce va aduce condiții mai racoroase in vestul Europei, dar spre est temperaturile ar putea fi cu 10 grade Celsius peste norma sezoniera. In zona Romaniei,…

- Vremea instabila continua in Romania, dupa ce ciclonul mediternanean va ajunge in țara noastra. Meteorologii au emis un cod galben de ninsori, viscol și ploi valabil in toata țara. Iata zonele din Romania in care va fi zapada.

- Dupa temperaturi ce au atins cu lejeritate 20 de grade Celsius in Romania, in anumite zone al țarii noastre, vremea pare sa ia o cu totul alta intorsatura. Temperaturile au scazut brusc la noi in țara in aceasta saptamana și sunt așteptate chiar și ninsori in anumite zone ale țarii.

- Cu temperaturi de 11 grade Celsius la final de decembrie, pare greu de crezut ca gerul și-ar putea arata colții prea curand. Meteorologii anunța cand va ajunge furtuna arctica in Romania. Abia atunci se va instala iarna la noi in țara, cu ninsori, viscol și frig. Ce se intampla cu vremea in urmatoarele…

- Atenționare COD GALBEN de ninsori și viscol in zone din Alba și alte județe din țara, pana luni seara. Precizarile meteorologilor Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de ninsori și intensificari ale vantului valabila in zona montana din sudul județului Alba și in alte județe din țara pana luni…

- Un ciclon polar aduce iarna in Romania! Ultimele zile au adus schimbari climatice in aproape toata Europa. Conform datelor meteo, valorile termice au resimțit o scadere brusca, inclusiv in Europa de Est. Meteorologii romani explica fenomenul, aceștia spunand ca temperaturile scad datorita unui ciclon…

- Meteorologii au emis o atenționare meteo de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului pentru intreaga țara, valabila de vineri, ora 16:00, pana luni, ora 18:00.In intervalul menționat, temporar, va ploua in cea mai mare parte a țarii, iar prin acumulare cantitațile de apa vor depași local…

- Meteorologii anunța ca vine iarna, puțin mai repede decat ne așteptam. Din a doua parte a acestei saptamani valorile termice scad abrupt și vin fulgi de nea. Va ninge in teritoriu, pentru ca in zona montana a nins deja, chiar daca acum nu este strat de nea. Pana in week-end chiar și valorile diurne…