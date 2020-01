Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american "hazardat" ce va fi urmat de "amplificarea tensiunilor in regiune", informeaza Reuters si AFP. "Asasinarea lui Soleimani (...) constituie o miscare riscanta ce…

- Rusia deranjeaza imperiul globalist pentru ca se opune eficient planurilor acestuia. Alaturi de China, Federația Rusa configureaza cate un pol de putere diferit de ordinea unipolara hegemonica pe care o doresc Statele Unite și cei сare de fapt conduc America.

- Putin se pregatește de un “cyber-razboi” mondial. Rusia testeaza “internetul suveran”, care ii permite sa se izoleze de serverele straine Rusia efectueaza luni teste ale echipamentelor care ii vor permite sa isi izoleze internetul de serverele straine si sa garanteze functionarea…

- Capitala rusa a inregistrat miercuri un nou record de caldura, iar absenta zapezii, fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, i-a constrans pe moscoviti sa renunte la schi fond si la patinoarele in aer liber, ramase inchise, intr-un final de an in care vegetatia locala nu isi mai respecta…

- Prevenirea conflictelor și pastrarea pacii au fost, sunt și vor fi obiectivele strategice globale ale NATO, la aniversarea a 70 de ani de existența. Alianța Nord-Atlantica, mai puternica și mai influenta decat oricand, a celebrat la Summitul de la Londra triumful aplicarii Articolului 5 din Tratatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a demis luni, prin decret, 11 generali: unul de la Comitetul de ancheta, sase din Ministerul pentru Situatiile de Urgenta si patru din Ministerul de Interne, conform documentului publicat pe portalul oficial pentru informatii juridice, informeaza RIA Novosti, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a demis luni, prin decret, 11 generali: unul de la Comitetul de ancheta, sase din Ministerul pentru Situatiile de Urgenta si patru din Ministerul de Interne, conform documentului publicat pe portalul oficial pentru informatii juridice, informeaza RIA Novosti.…

- Ziarul Unirea Florin Roman, deputat PNL: Romania risca sa inghețe la iarna Romania a fost informata de Rusia ca sisteaza livrarea gazelor naturale incepand cu 1 ianuarie, din cauza faptului ca tranzitul acestora nu se mai poate face prin Ucraina, care nu și-a platit facturile restante catre ruși. Așadar,…