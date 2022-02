Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor al celor de la FCSB preia postul de selectioner dupa ce ce Mirel Radoi si-a anuntat incheierea mandatului sau la finalul lunii noiembrie. Știrea integrala pe REALITATEA SPORTIVA

- Incepand de sambata, 22 ianuarie, iubitorii sporturilor de iarna au inca un motiv in plus de bucurie. Asta pentru ca partia Cora din stațiunea Izvoare se deschide pentru schiori și nu numai. Serviciul Salvamont Maramureș e prezent la fața locului pentru a interveni in caz de nevoie. Vlad HERMAN Foto:…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a apreciat, joi, ca sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) sunt ''niste eroi'', conform Agerpres. ''Ii felicit pe sportivii calificati la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing 2022, pe care ii consider…

- Sa tot traiești la Bistrița! Ca e burg european sau citadina, viața e frumos, mai ales iarna. La noi, Partia Cocoș are prelungire pana la Mall. Strabateți țara asta-n lung și-n lat, c-alt burg mai fain ca al nost` nu gasiți. Sau citadina, ma rog! Iar iarna…iarna e feerie! Inca de anul trecut, de cand…

- Reprezentantii celui mai mare complex de partii din statiunea Paltinis se plang ca au probleme din cauza caldurii pentru a asigura cele mai bune conditii schiorilor si spun ca "este cea mai ciudata iarna din ultimii 10 ani". "Ziua e toamna, noaptea vine iarna. Cam asa se schimba anotimpurile sus la…

- Elevii si prescolarii intra din acest sfarsit de saptamana in vacanta de iarna, care se va incheia la inceputul lunii ianuarie. Pentru ziua de joi Ministerul Educatiei a oferit posibilitatea unitatilor scolare sa adapteze modul de organizare a activitatii didactice, in contextul sarbatorilor, potrivit…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au petrecut cateva zile la munte, in timp ce cele doua fetițe ale lor au stat impreuna cu bunicii. Cei doi s-au relaxat pentru prima oara dupa mult timp și și-au promis sa repete experiența. „Acum suntem pe drum spre casa și am avut doua zile de relaxare și o gura de…

- Roata panoramica a ajuns la Iulius Town Timisoara si a fost montata in parcarea VIP. Toti cei care doresc sa admire orasul de sus si sa se bucure, in acelasi timp, de spiritul Craciunului, sunt asteptati, incepand de sambata, 27 noiembrie 2021, la Iulius Town.