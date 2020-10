CFR Cluj se pare ca profita la maximum de eșecul Universitații Craiova cu Academica Clinceni, de vineri seara. Trupa lui Dan Petrescu s-a impus in aceasta seara la Voluntari, in stilul caracteristic, cu scorul de 1-0 și astfel s-a apropiat la doar trei lungimi de formația din Banie, liderul momentului in Liga 1. Daca in prima repriza nu a fost nicio ocazie notabila la niciuna dintre cele doua porți, in partea secunda campioana Romaniei a presat din ce in ce mai mult pana a reușit sa inscrie. .Itu a punctat in minutul 72 și a adus victoria echipei sale, care s-a apropiat, astfel, de liderul Craiova.…