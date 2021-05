Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii care primesc sau urmeaza sa incaseze sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii pot solicita suspendarea contractului ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19. Cererile de suspendare se fac catre Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Bacau. Pot cere suspendarea…

- Din acest an, situațiile financiare anuale, inclusiv cele consolidate, trebuie depuse la Fisc, impreuna cu anumite rapoarte. Prevederea este conținuta in regulile aparute in noua Lege a contabilitații. Astfel, odata cu bilanțurile, trebuie depus la unitațile Ministerului Finanțelor raportul administratorilor,…

- Grupul consilierilor locali ai Alianței Social-Umaniste (PSD/PPU-SL) din Consiliul local Bacau a emis un comunicat de presa referitor la propunerea municipalitații cu privire la parcarile de reședința. Conform comunicatului, Consiliul Local nu poate stabili taxe, pentru anul in curs, la mijlocul acestuia:…

- Voleibalistele Științei Bacau mai au de așteptat un singur lucru de la aceasta ediție de campionat a Diviziei A1: sa se incheie cat mai rapid. Ramasa in afara locurilor 1-4 la finalul sezonului regulat Știința a continuat campionatul in 5-8 unde, dupa primul turneu, derulat weekend-ul trecut, chiar…

- In Piața Agroalimentara din Onești vor fi amplasate cinci „tarabe sociale” la care vor putea expune gratuit produse cultivatorii de legume și fructe. Alte trei tarabe sociale vor fi amplasate in zona strazii Bd Republicii nr.64, colț cu strada Doctor Victor Babeș, unde va fi organizata o piața volanta.…

- Prețul carnii de porc a tot scazut, pe fodul pandemiei. Este vorba de nivelul de preț al carnii valorificate direct, la producatori. Astfel, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, carcasa de porc romanesc, vanduta de fermieri, s-a ieftinit cu circa 30%. „Prețul carnii de porc, in viu, la poarta…

- Decizia A.S.F. nr. 303/03.03.2021 VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE…

- Combina frigorifica ne ajuta sa ne pastram alimentele proaspete pentru timp indelungat, insa exista anumite modalitați prin care putem pastra aceste alimente pentru și mai mult timp. De asemenea, sunt anumite reguli pe care trebuie sa le luam in seama atunci cand aranjam alimentele pe rafturi in frigider.…