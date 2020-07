Iacătă politichia pe cai mari, cu sticla de whisky în mână Iacat-o: «Vad multe ironii la adresa Vioricai Dancila. Realitatea este ca Dancila din ultimele luni de mandat nu mai era Dancila din primele luni... Si tot o realitate e ca i-a tras-o lui Liviu. Nu discutam motivele si nici nu extindem contextul. Dar singurul motiv pentru care a fost numita premier a fost sa-i livreze libertatea. Si stim rezultatul. Dragnea joaca un teatru penibil. Daca ar fi fost barbat ar fi povestit cum in ultimele saptamani de libertate mergea acasa la Codr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- "Acum oamenii trebuie sa faca ceva, sa presteze ceva. Sunt in campanie electorala, ce o sa spuna? Sa spuna despre scandalurile de corupție in legatura cu achiziția de maști, echipamente de protecție pentru coronavirus? Ce o sa spuna, ca au o problema in ceea ce privește programele de agricultura…

- "Dupa ce i-a tras covorul de sub picioare, cu maxim ajutor de specialitate, Ciolacu vrea sa o trimita si la puscarie pe fosta lui sefa. In fata careia se ploconea cu respect si adoratie cand era prim-ministru, asa cum facea si pe vremea lui Dragnea in fata sefului suprem. Asta inseamna sa fii absolvent…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanța cu liderii PSD, ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile…

- Judecatoarea Lia Savonea, fost presedinte al CSM, reactioneaza printr-un comunicat publicat pe site-ul Consiliului la acuzatiile lansate de Ana Birchall, fost ministru al Justitiie, intr-un interviu la Realitatea PLUS. Dupa ce Birchall a afirmat ca ar fi vazut-o pe Savonea alaturi de Florin Iordache…

- "Eu ma multumesc ca ai mei sunt bine si am trecut peste acest lucru. A fost un soc! S-a intamplat lucrul asta anul trecut. Eu nu am fost in masina, trebuia sa fiu si eu in masina. Erau sotul meu si copilul meu. Poate ca a fost un simplu accident. Eu, personal, nu cred, pentru ca o asemenea masina,…

- Ludovic Orban considera ca CCR, prin decizia sa, se pune de partea minoritații care incalca legea. Premierul s-a declarat șocat de verdictul CCR, pe care il considera unul politic. "Ca și in alte decizii luate de actuala CCR in perioada lui Dragnea, și decizia asta arata ca actuala CCR este…

- Contractul incheiat de Primaria Turnu Magurele cu firma familiei Dragnea stabilește ca tariful pe cazare se ridica la 230 de lei, la care se adauga 70 lei pe zi masa carantinaților. Potrivit directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica Teleorman, Stelian Cristea, in acest moment…