" Șah la PNL! Tudose, noul premier" titram "lovitura" din 13 august. Atunci cand dezvaluiam ca Partidul Social Democrat a bulversat "Marea Resetare" liberala gandita de cei mai apropiați oameni ai președintelui Klaus Iohannis. Și prin care Palatul Cotroceni girase un plan in urma caruia, la data de 25 mai 2023, unii dintre cei mai