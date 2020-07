I-am speriat! De marți, grecii ne primesc doar cu testul negativ Presa greaca scrie ca 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 dupa testele pe care le-au facut vineri, 10 iulie, la punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marti, toti turistii care intra in tara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19. Testul nu trebuie sa fie mai vechi de 72 de ore, potrivit presei elene. Masura, decisa intr-o sedinta extraordinara de guvern, intra in vigoare din data de 14 iulie, de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, dupa testele pe care le-au facut vineri, trecerea punctului de frontiera Kulata-Promachonas. In ciuda asigurarilor din urma cu o zi, Guvernul de la Atena a decis sa ceara, de saptamana viitoare, certificate COVID-19 la…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…

- Guvernul din Grecia a luat decizia ca, incepand de marți, turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19.Testul nu trebuie sa fie mai vechi de 72 de ore, potrivit presei elene,…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…

- Autoritațile din Grecia au depistat, vineri, 29 de turiști infectați cu noul coronavirus la punctul de trece al frontierei Kulata – Promachonas. oamenii veneau din Romania și din Bulgaria, informeaza publicația iefimerida.gr.Ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19, guvernul elen a intrat in ședința…

- Grecia introduce testarea tuturor persoanelor care intra pe teritoriul țarii pe la Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera rutier deschis pentru turiștii din Romania, a relatat joi postul de radio national bulgar (BNR), citat de novinite.com. Decizia a fost luata dupa ce au fost confirmați cu…

- Primul turist din Romania confirmat cu Covid-19 in Grecia Foto: Arhiva O românca aflata în vacanța cu soțul sau este primul turist diagnosticat cu COVID-19 în Creta. Ministerul român de Externe precizeaza ca femeia a sosit în Grecia pe 2 iulie cu o…

- Ministerul de Externe a emis inca de miercuri o avertizare de calatorie pentru romanii care merg in vacanta in Grecia ca accesul rutier pe teritoriul statului elen este permis in perioada 1-15 iulie printr-un singurul punct de trecere a frontierei - bulgaro-elene - Kulata-Promachonas. Important…