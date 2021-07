I-a luat mașina fostului iubit și a trecut de 49 de ori pe roșu Lou, o tanara care locuiește in provincia Zhejiang din China, a decis sa se razbune pe fostul ei iubit astfel: i-a luat mașina și, in decurs de doua zile, a trecut pe roșu cu ea de nu mai puțin de 49 de ori, in speranța ca il va baga in bucluc, a relatat Global Times . Neacceptand desparțirea, femeia a decis sa inchirieze mașina fostului partener, prin intermediul unei aplicații. Tanara a rezervat mașina fostului ei iubit pentru doua zile, platind pentru asta 800 de yuani, adica echivalentul a aproximativ 100 de euro. Ca sa nu trezeasca suspiciuni, Lou a rugat o a treia persoana sa inchirieze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

