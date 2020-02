Stiri pe aceeasi tema

- Un militar american staționat la Baza Carroll din Coreea de Sud a fost diagnosticat cu noul coronavirus, acesta fiind primul membru al serviciilor SUA care este infectat, potrivit Fortelor Armate americane din Coreea de Sud (USFK), transmite CNBC.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Primul caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in Spania. Un italian aflat in vacanța in Tenerife de dinainte de a izbucni epidemia in nordul Italiei a fost testat, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Barbatul, originar din regiunea Lombardia, a fost izolat.

- Alte 67 de persoane aflate in Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters.

- Toyota a anunțat ca producția sa din China va fi suspendata pana pe 16 februarie, cauza fiind extinderea epidemiei de coronavirus. Cele 12 uzine Toyota iși vor relua activitatea pe 17 februarie, transmite Reuters. Toyota și-a inchis temporar producția din China pana pe 16 februarie, astfel ca 12 uzine…

- Mai multe mari companii aeriene și-au suspendat zborurile catre China dupa ce coronavirusul originar din orașul chinez Wuhan s-a raspandit in intreaga lume și a ucis peste 130 de oameni, transmite Reuters, conform Mediafax.Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters,…

- Travis Kalanick, cofondatorul și fostul șef al companiei de transport Uber, și-a dat demisia din consiliul de administrație al companiei și și-a vandut toate acțiunile pe care le deține la aceasta, taind orice legauri cu firma pe care a fondat-o in anul 2009, scrie Reuters.Acum, Kalanickinvestește intr-o…

- Ziarul Unirea O companie cu 640 angajati, a suspendat productia de la 1 decembrie 2019. „Preturile la energie electrica si la gaz ne impiedica functionarea“ O companie cu 640 angajati, a suspendat productia de la 1 decembrie 2019. „Preturile la energie electrica si la gaz ne impiedica functionarea“…