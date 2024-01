Hyperloop: un vis care se luptă să devină realitate Douasprezece ani de cercetari, dar inca nicio linie operaționala la vedere: Hyperloop, conceptul de tren foarte rapid cu levitație magnetica lansat de Elon Musk, se zbate sa devina realitate. Acest mijloc de transport futurist presupune deplasarea unor capsule presurizate, ținute in aer de magneți, printr-un tub de joasa presiune, cu viteze de pana la 1.200 […] The post Hyperloop: un vis care se lupta sa devina realitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

