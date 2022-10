Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata in zona varfului Papusa (2.504 m) din Masivul Retezat, dupa ce a alunecat pe un jgheab de zapada inghetata si s-a dus la vale aproximativ o suta de metri, a informat, duminica, Serviciul Public Judetean Salvamont Hunedoara.

- Un tanar in varsta de 33 de ani a decedat dupa ce a cazut in Peșterea Surprizelor din raionul Criuleni. Misiunea salvatorilor de extragere a durat mai bine de 12 ore, transmite Realitatea.md . Potrivit salvatorilor, tanarul se afla de mai mult timp in peștera și nu raspundea la apeluri. Ulterior, la…

- Un barbat din Viseul de Sus care a cazut dintr-un copac de la o inaltime de cinci metri a decedat, desi salvatorii montani au ajuns la locul accidentului in cel mai scurt timp, a informat, vineri, directorul Serviciului Public Judetean -Salvamont Maramures, Dan Benga. „Alerta a fost data de un tanar…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit concertul artistului The Weeknd in Philadelphia, pe 14 iulie, informeaza News.ro. Potrivit revistei americane Variety, care citeaza Philadelphia Inquirer, barbatul, in varsta de 32 de ani,…

