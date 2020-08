Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia a fost suspendat, marti, dupa mai multe ore de discutii intre reprezentantii sindicatelor, cei ai administratiei si conducerea Prefecturii Hunedoara, urmand ca problemele salariatilor sa fie prezentate la Guvern in cadrul unei intalniri care va fi organizata in perioada urmatoare. "Protestul a fost suspendat. Urmeaza o intalnire cu premierul si ministrii de resort, in zilele urmatoare", a declarat presedintele Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Istoc. Circa 150 de salariati ai termocentralei Mintia au declansat marti dimineata…