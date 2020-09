Hunedoara: Peste 200 de salariaţi ai termocentralei Mintia protestează în curtea unităţii Peste 200 de salariati ai termocentralei Mintia protesteaza marti, pentru a doua zi consecutiv, nemultumiti de faptul ca nu si-au primit anumite drepturi banesti pe ultimele sase luni, producatorul de energie fiind oprit din lipsa carbunelui.



Potrivit sindicalistilor, oamenii sunt nemultumiti pentru ca, din luna martie, nu au mai primit banii pentru decontarea navetei la locul de munca, ajutoarele de incalzire si tichetele de masa, suma totala restanta pentru fiecare angajat fiind cuprinsa intre 3.500 si 5.500 de lei.



