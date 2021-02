Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Solidaritatea din Hunedoara a transmis vineri o scrisoare deschisa catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul Romaniei si Avocatului Poporului, in care solicita convocarea unei sedinte CSAT pe tema situatiei din Valea Jiului, unde sute de mineri protesteaza de mai multe zile si…

- Vineri, 19 februarie 2021, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in sistem de videoconferința speciala. In cadrul ședinței de astazi, au fost supuse analizei propunerile de buget pentru anul 2021 ale…

- CSAT se reuneste in sedinta, astazi, 19 februarie, transmite Administratia Prezidentiala. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste vineri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis.Sedinta este programata pentru ora 13.00.Vineri dupa amiaza, Guvernul ar urma sa se reuneasca…

- Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania va fi prezentata vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost aprobata de Guvern si, ulterior, de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si a fost publicata in Monitorul Oficial. Conferinta de presa in care va fi prezentata strategia de vaccinare impotriva…

- Strategia de vaccinare a fost deja aprobata de Guvern și urmeaza a fi discutata in CSAT in aceasta dupa-amiaza. In aceasta dupa-amiaza, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reunește in sistem de videoconferința pentru a dezbate și a aproba strategia de vaccinare impotriva Covid-19, care a…

- Strategia naționala de vaccinare anti-COVID ar putea fi aprobata in ședința de guvern de vineri, urmand ca saptamana viitoare sa fie adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. „S-a decis ca...

- Strategia nationala de vaccinare anti-COVID ar putea fi aprobata in sedinta de guvern de vineri, urmand ca saptamana viitoare sa fie adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. De altfel, presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru joia viitoare CSAT, in sistem videoconferinta, pe ordinea de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca strategia de vaccinare anti-COVID va fi aprobata, vineri, in sedinta de Guvern, urmand ca saptamana viitoare, cel mai probabil miercuri, sa fie adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. "Am discutat aceste chestiuni si cu premierul si cu ministrul Sanatatii…