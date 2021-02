Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane au luat parte joi seara, in municipiul Lupeni, la un mars de solidaritate spontan cu cei aproape o suta de mineri care protesteaza, de 48 de ore, in subteranul minei din localitate, nemultumiti de intarzierea salariilor. Potrivit senatorului Cristian Resmerita (PSD),…

- Aproximativ o suta de mineri din schimburile 1 si 2 de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran la finalul programului de lucru, ei fiind nemultumiti de faptul ca salariile vor fi platite cu intarziere. Minerii au refuzat sa iasa la suprafața miercuri dupa-amiaza.…

- Peste 100 de mineri din schimburile 1 si 2 de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran, miercuri dupa-amiaza, la finalul programului de lucru. Minerii sunt nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, informeaza Agerpres . Minerii nu vor sa accepte…

- In aceeași zi, a avut loc un protest spontan, in urma caruia minerii au fost informați ca plata salariilor se va face pana la data de 26 februarie in loc de 15, decizie care ii nemulțumește. Protest al minerilor din cauza neplații salariilor. Alin Sin, președintele sindicatului "Muntele": "Intreruperea…

- Minerii din Valea Jiului au refuzat miercuri dimineața sa inceapa lucrul, numulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile. Prefectul județului Hunedoara s-a intalnit cu minerii și a anunțat ca solicitarile lor vor fi trimise la Guvern. Potrivit Prefecturii Hunedoara, prefectul Calin Petru Marian…

- Minerii din Valea Jiului au refuzat miercuri dimineața sa inceapa lucrul, numulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile. Prefectul județului Hunedoara s-a intalnit cu minerii și a anunțat ca solicitarile lor vor fi trimise la Guvern, informeaza Mediafax. Potrivit Prefecturii Hunedoara,…

- Minerii de la exploatarile de carbune Livezeni si Lupeni, din Valea Jiului, au protestat, miercuri dimineata, nemultumiti de intarzierea salariilor si de situatia economica in care se afla Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societatea fiind in insolventa, scrie agerpres . Angajatii din schimbul 4…

- Minerii de la exploatarile de carbune Livezeni si Lupeni, din Valea Jiului, au protestat, miercuri dimineata, nemultumiti de intarzierea salariilor si de situatia economica in care se afla Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societatea fiind in insolventa. Angajatii din schimbul 4 nu au intrat in subteran,…