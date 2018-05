Hunedoara: Aproape 500 de rideri la Enduro Panorama

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare concurs de alergare din vestul țarii, TIMOTION, vine in sprijinul unui proiect din Hunedoara. Un proiect din Hunedoara, care isi propune valorificarea potentialului turistic al zonei din Ținutul Padurenilor, beneficiaza de sprijin financiar in cadrul Timotion. In acest sens, hunedorenii…

- N. D. Avand in vedere ca Sinaia este una dintre statiunile in care in zonele inalte se poate schia trei-patru luni si dupa Sarbatorile de Iarna, autoritatile locale pastreaza traditia organizarii competitiei “Sinaia pe partie”. Astfel, s-a dat startul celei de-a XIII-a editii a acestui eveniment, care…

- Asociatia neguvernamentala "Alternative Rurale" a elaborat un proiect prin care isi propune sa transforme in pista de biciclete o portiune de cinci kilometri din traseul fostei mocanite care facea legatura intre municipiul Hunedoara si furnalul de la Govajdia. Demersul se adreseaza in special turistilor…

- Daca plenul Conferinței Naționale a CECCAR din aprilie va aproba, alegerile desfașurate la Hunedoara, senatoarea va indeplini sarcina de președinte al CECCAR, pentru un mandat de patru ani. Din cauza ca, de trei ori pe parcursul unui an, au fost respinse ca invalide candidaturile la presedinție…

- Pentru prima data, in perioada 2 6 aprilie 2018, Constanta va fi gazda celui mai important eveniment al anului pentru iubitorii limbii lui Shakespeare Olimpiada nationala de limba engleza. Programul olimpiadei a debutat ieri seara cu festivitatea de deschidere, la ora 18.00, la Academia Navala Mircea…

- In perioada 2 6 aprilie 2018, pentru prima data, Constanta va fi gazda celui mai important eveniment al anului pentru iubitorii limbii lui Shakespeare Olimpiada nationala de limba engleza. Potrivit ISJ Constanta, competitia va reuni peste 300 de elevi din toata tara alaturi de 44 de profesori insotitori…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Decebal” Hunedoara, cu sprijinul Asociatiei Sportive ,,Streiul” Deva a organizat marti, 27 martie a.c., in Poligonul Mintia, ,,Campionatul de Tir – Cupa Jandarmeriei – Editia 2018”. Competitia a adunat pe aliniamentul de tragere 17 ofiteri si subofiteri…

- Competiția „Alege mișcarea azi” a luat sfarșit, dupa 15 zile in care romani din 24 de orașe din țara au demonstrat ca iubesc mișcarea, sportul și stilul de viața activ. Concursul a fost organizat de catre Asociația 11even, ca parte integrata a programului „Bucurie in Mișcare” 2018, program susținut…