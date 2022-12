Stiri pe aceeasi tema

- ”Salut acordul tuturor partilor de a continua «Initiativa Cerealelor de la Marea Neagra» in vederea navigarii in siguranta si exportarii cerealelor, alimentelor si ingrasamintelor din Ucraina”!, scrie intr-un mesaj postat pe Twitter Guterres. Aceasta ”Initiativa demonstreaza importanta diplomatiei discrete…

- Radioteleviziunea turca de stat TRT si alte media l-au citat pe Erdogan afirmand ca "Occidentul, in special SUA, ataca Rusia aparent la nesfarsit", fara a preciza ce a vrut sa spuna."Desigur, Rusia da dovada de o mare rezistenta fata de toate acestea", ar fi declarat presedintele turc jurnalistilor…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca a convenit cu omologul sau Vladimir Putin ca cerealele rusesti trimise in cadrul acordului de export din Marea Neagra sa ajunga gratuit in tarile africane sarace, relateaza Reuters. „In convorbirea telefonica pe care am avut-o cu Vladimir Putin,…

- Cancelarul Germaniei și-a schimbat poziția fața de Rusia, spunand ca ”ar trebui sa gasim un punct comun” cu Vladimir Putin. Despre acest lucru a declarat miercuri, 2 noiembrie, președintele Turciei, Recep Erdogan, in cadrul unui interviu . Acesta a facut referire la conversația telefonica de marți cu…

- O reluare a acordului privind exportul cerealelor din porturile ucrainene ar putea fi luata in considerare numai dupa ”o ancheta detaliata a circumstantelor acestui incident si, de asemenea, dupa primirea de garantii reale din partea Kievului privind respectarea stricta a acordurilor de la Istanbul,…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a purtat luni o conversatie telefonica cu omologul sau rus Serghei Soigu referitoare la decizia Rusiei de a-si suspenda participarea la acordul privind exportul cerealelor din Marea Neagra intermediat de Natiunile Unite cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a pus sub semnul intrebarii viitorul acordului privind exporturile de cereale, susținut de ONU și de Turcia, afirmand ca mai este „mult de lucru” de facut inainte ca ințelegerea sa poata fi reinnoita luna viitoare, informeaza CNN . Acordul a permis Ucrainei…

- Ministerul turc al externelor a transmis sambata, 1 octombrie, ca respinge decizia Rusiei de anexare a regiunilor ucrainene Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, amintind ca nu a recunoscut nici anexarea Crimeei din 2014, relateaza Reuters . „Aceasta decizie, care constituie o incalcare grava a principiilor…