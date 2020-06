Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele inregistrate duminica la un protest impotriva restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de COVID-19 au fost produse de catre huligani din galeriile echipelor de fotbal, au anuntat luni autoritatile olandeze, transmite dpa, potrivit Agerpres. Un grup de suporteri violenti a cautat…

- Politia din Haga arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters.

- Circumstantele incidentului sunt necunoscute. Politia olandeza a precizat ca l-a arestat pe soferul vehicului, si a deschis o ancheta in acest sens. Unul dintre raniti a fost condus la un spital, iar ceilalti cinci au primit ingrijiri la fata locului. Potrivit unui ziar local, soferul ar…

- Ministerul Afacerilor Externe a oferit explicatii dupa accidentul grav din Olanda, in care a fost implicat un microbuz cu cetateni romani."Potrivit informatiilor comunicate de catre autoritatile olandeze la solicitarea Ambasadei Romaniei la Haga, in autovehiculul implicat in acest accident se aflau…

- ​Premierul olandez Mark Rutte nu a putut sa își viziteze mama înainte ca aceasta sa decedeze fiindca a respectat masurile impuse pentru a preveni raspândirea COVID-19, printre acestea numarându-se și interzicerea vizitelor la azilurile de batrâni, relateaza The Guardian.Anunțul…

- Spectatorii din Olanda nu vor putea reveni pe stadioanele de fotbal pana la aparitia unui vaccin contra Covid-19, a anuntat joi ministrul olandez al Sanatatii si Sportului, Hugo De Jonge, citat de Sky Sports.Citește și: PSD, UDMR și Pro Romania iși unesc forțele pentru o mutare politica de…

- Oficialii Marelui Premiu al Olandei de Moto GP au anuntat ca evenimentul a fost amanat din cauza pandemiei. Autoritatile din Olanda au interzis evenimentele care presupun grupuri mari de oameni pana in luna septembrie, anunța MEDIAFAX.Autoritatile olandeze nu permit organizarea evenimentelor…

- Federatia olandeza de fotbal (KNVB), echipa nationala si sponsorul principal, ING Bank, au creat un pachet de sprijin in valoare aproximativ 11 milioane de euro pentru a sustine cluburile afectate economic de pandemia de coronavirus, informeaza dpa, citata de Agerpres.KNVB a precizat luni…