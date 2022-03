Huawei prezintă MatePad Paper la MWC 2022: tableta E-Ink de 10.3 inci cu stylus Huawei a prezentat cateva produse noi la MWC 2022 , iar dintre ele se remarca o tableta cu E-Ink numita Huawei MatePad Paper. Are ecran monocrom E-Ink, suporta input de la stylus si vine cu o autonomia generoasa. Tableta dispune de un spate acoperit cu piele vegana si e foarte subtire si usoara (360 de grame). MatePad Paper este gandita pentru citit si scris notite, deci e utila pentru elevi si studenti. Ecranul de 10.3 inch E Ink are tehnologie de refresh inteligent, care se schimba in functie de continutul afisat. Marele avantaj e ca ecranul ramane lizibil in bataia soarelui si nici nu dauneaza… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

