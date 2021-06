Huawei Petal Search sărbătorește primul an de la lansare Huawei Consumer BG sarbatorește prima aniversare a motorului de cautare Petal Search. Lansat in contextul unui an provocator la nivel global, Petal Search este un motor de cautare optimizat pentru smartphone-uri. Acesta ofera acces la știri, ajuta la gasirea unor locații de interes aflate in apropierea utilizatorului, la imbunatațirea experienței de shopping online și la gasirea celor mai bune oferte de calatorie, cu ajutorul funcțiilor sale avansate de cautare care au la baza inteligența artificiala (AI). Cu ocazia acestei aniversari, utilizatorii care acceseaza Petal Search pana pe 25 iunie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

