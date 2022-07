Huawei nu a mai asteptat pana la IFA 2022 pentru a isi prezenta noile telefoane midrange Huawei Nova, ci a facut-o chiar ieri. Astfel au debutat Huawei Nova 10 si Nova 10 Pro, niste veritabile selfie phone-uri cu camere frontale de 60 MP, iar unul dintre ele aduce chiar zoom surprinzator de 5X pentru selfie. Telefoanele au destul de multe elemente in comun, mai ales designul oval al camerei, cu un inel auriu in jurul sau, dar Nova 10 Pro se remarca prin decupajul in forma de pilula pentru camera selfie, in vreme ce Nova 10 are doar un orificiu. In spate avem camere identice cu senzor principal…