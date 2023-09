Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat telefoanele Huawei Mate 60 si Mate 60 Pro la final de luna august, acum Huawei pluseaza cu un terminal si mai bine dotat. Arma sa secreta? Conexiunea la satelit, dar una cu functii noi. Mate 60 Pro+ e bazat pe Huawei Mate 60 Pro, dar cu unele functii upgradate. Huawei ramane suspect…

- Huawei a surprins pe toata lumea pe 29 august, atunci cand l-a anuntat pe Huawei Mate 60 Pro, fara mare tam-tam. Noul telefon a fost deja listat la precomanda la magazinul vmall, magazin online din China si stim detalii despre el. Cel mai interesant lucru este acel trio de orificii decupat in ecran,…

- OPPO a dezvaluit astazi in sfarsit noul sau telefon pliabil, Find N3 Flip. El este primul model cu acest format care adopta o camera tripla, integrata intr-un modul circular. Avem detalii mai jos. Daca Find N2 Flip venea prin februarie, iata ca succesorul vine foarte rapid dupa, in august. Adopta optica…

- OPPO a confirmat in sfarsit ca va anunta telefonul pliabil Find N3 Flip pe data de 29 de august, dupa o sumedenie de scapari si zvonuri. Debutul se va petrece in China si alaturi de telefon va sos si ceasul OPPO Watch 4 Pro. Compania a dezvaluit si cateva dintre dotarile telefonului, in vreme ce restul…

- Xiaomi a anuntat cateva produse noi in data de 14 august, printre care si tableta Pad 6 Max, dar si telefonul pliabil MIX Fold 3. Avem de-a face aici cu un smartphone cu balama regandita de la zero, cu procesor Snapdragon 8 Gen 2 si nu mai putin de doua camere telephoto la bord. Pliabilul se poate deschide…

- Urmatorul telefon important pregatit de OnePlus ar putea fi unul cu 24 GB RAM sau un model midrange. Acesta din urma este OnePlus Nord 3, al carui design a fost recent dezvaluit pe Twitter. Va sosi in doua variante de culoare. OnePlus insasi a confirmat designul noului telefon, imaginea fiind postata…

- Serviciul Roman de Informații spune ca TikTok-ul ar trebui interzis. Oficialii susțin ca toate datele utilizatorilor ajung pe serverele din China.„Nu știu daca e bine sa interzicem ChatGPT. E bine sa interzicem TikTok, daca ma intrebați pe mine”, a declarat Anton Rog, directorul Cyberint SRI.„Toate…

- OnePlus isi va lansa primul telefon pliabil in august si e vorba aici despre OnePlus V Fold, nume confirmat deja de multiple scapari. Acum vedem si o serie de randari cu terminalul, care fac lumina cu privire la designul sau. Pe parcursul ultimelor scapari consensul a fost ca telefonul va fi unul si…