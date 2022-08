Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi 12T Pro, urmașul spectaculosului Xiaomi 11T Pro care se lauda cu o incarcare de 120W la lansare , vine cu un alt numar impresionant, care de data asta indica megapixelii camerei principale: 200MP. Zvonurile despre acest lucru au circulat de mult timp, și conform unei fotografii cu ansamblul…

- Potrivit unui leaker, se pare ca Foxconn este in proces de fabricare a doua noi telefoane, un model Pixel pliabil și un flagship Google care ar putea fi cunoscut drept Pixel 7 Ultra. Potrivit Digital Chat Station, care au fost printre primii care au dezvaluit noul nume Snapdragon 8 Gen 1 al actualului…

- Honor a tinut un eveniment in China, unde a prezentat cateva produse noi, printre care si o tableta Honor Pad 8. E cunoscuta si ca Honor Tablet 8 in unele parti din Asia si aduce un ecran generos de 12 inch. Procesorul e un Qualcomm Snapdagragon 680, un CPU 4G vazut si pe Honor X8 sau Huawei Nova 9…

- Parca a trecut cam mult de cand nu am mai dat de zvonuri despre viitoare placa grafica flagship de la NVIDIA, RTX 4090. Ea revine azi sub forma unor benchmark-uri, pe care le privim cu precautie, mai ales ca promit rezultate spectaculoase. NVIDIA RTX 4090 Ti ar fi fost testata in jocul Control si aparent…

- Dupa ce am aflat ca Apple ar putea anunta seria iPhone 14 pe 13 septembrie , iata ca descoperim si o teorie cu privire la pretul telefoanelor noi. Resimtind inflatia si cresterea costului componentelor, firma din Cupertino va scumpi telefoanele sale cu 100 de dolari. Asa cum probabil stiti deja, seria…

- Huawei nu a mai asteptat pana la IFA 2022 pentru a isi prezenta noile telefoane midrange Huawei Nova, ci a facut-o chiar ieri. Astfel au debutat Huawei Nova 10 si Nova 10 Pro, niste veritabile selfie phone-uri cu camere frontale de 60 MP, iar unul dintre ele aduce chiar zoom surprinzator de 5X pentru…

- Conform Counterpoint, volumul vanzarilor de smartphone -uri premium a scazut la nivel global cu 8% fața de anul trecut, dar a avut totuși o performanța mai buna decat piața totala de smartphone-urk, care a scazut cu 10 procente. Acesta este al optulea trimestru in care piața premium a depașit creșterea…

- Taiwan, o insula care se autoguverneaza și pe care guvernul comunist din China și-o revendica, s-a plans pentru ani de zile de repetatele incursiuni ale forțelor aeriene chineze in zona de indentificare a apararii sale aeriene, scrie Reuters. Incursiunile aproape zilnice ale avioanelor chineze sunt…