Stiri pe aceeasi tema

- florianrus lanseaza piesa pe care o vom avea pe repeat intreaga toamna – “Incet”. Dupa lansarea EP-ului “Flacara mea geamana”, care curprinde și o colaborare cu Nicole Cherry, artistul le-a pregatit fanilor o melodie sensibila, despre acea persoana potrivita venita la momentul nepotrivit. Versurile…

- Sonos anunța astazi Sub Mini, un subwoofer wireless care pornește de la designul premiat al Sub, oferind un sunet bogat și note joase clare, intr-un design cilindric, mai compact. Disponibil in doua variante de culoare – negru mat și alb -, Sub Mini va fi disponibil la nivel global incepand cu 6 octombrie,…

- In general odata cu fiecare lansare de iPhone vedem si sosirea unui nou iOS. De aceasta data e vorba despre iOS 16 si in loc ca el sa vina la 24 de ore de la eveniment, intarzie cu aproape o saptamana. Apple va lansa iOS 16 pe terminalele compatibile pe 12 septembrie, iar tot atunci va sosi si watchOS…

- Echipele de comisari de protectia consumatorilor au aplicat, in ultima saptamana, amenzi de peste 1,5 milioane de lei, unor operatori economici de pe raza judetului Giurgiu. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, transmis duminica AGERPRES, in perioada…

- De ce timpul trece mai repede pe masura ce imbatranim? Cum evolueaza viața pe pamant? Sunt intrebari care framanta intreaga planeta și care, paradoxal, au o explicație in fizica. Adrian Bejan, profesor universitar american de origine romana, uimea intreaga planeta, acum cațiva ani, cu o teorie incredibila…

- Luni, 8 august 2022, vor beneficia de un transplant de cornee doua persoane. Medicii de la Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iași vor interna trei pacienți, cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani, pentru aceasta intervenție chirurgicala. Doi pacienți vor primi transplantul…

- Agenția de Guvernare Electronica lanseaza Serviciul guvernamental de livrare a documentelor MDelivery. Evenimentul oficial de lansare se va desfașura la data de 28 iulie, sub egida Viceprim-ministrului pentru digitalizare, Iurie Țurcanu. La eveniment va participa Prim-ministru al Republicii Moldova,…

- Pentru a reduce timpul de așteptare la ghișeele Bancii și a spori eficiența acordarii serviciilor bancare, FinComBank a lansat posibilitatea de programare online a vizitelor la Banca. Serviciul dat poate fi accesat folosind aplicația Earlyone disponibila in Google Play și App Store.