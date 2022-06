Hristos s-a înălțat! Sărbătoare MARE în calendarul ortodox Potrivit credintei ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, romanii sarbatoresc Inaltarea Domnului. Se inrosesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Pasti, iar salutul este “Hristos s-a inaltat! – Adevarat s-a inaltat!”. Cand se vopsesc ouale Spre deosebire de Pasti, cand ouale se inrosesc in Joia Mare, pentru Inaltarea Domnului, ouale se vopsesc chiar in ziua sarbatorii. Este ultima zi din an in care se mai vopsesc si se impart oua rosii. Ouale se duc la Biserica, iar la sfarsitul slujbei se dau de pomana saracilor. Ce se da de pomana In ziua Inaltarii Domnului… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Inalțarea Domnului – care amintește creștinilor de momentul in care Mantuitorul s-a aratat ucenicilor Sai, la 40 de zile dupa invierea Sa, și le-a promis ca va trimite pe pamant Duhul Sfant, dupa care a mers la marginea orașului Ierusalim, pe Muntele Maslinilor, de unde s-a inalțat la cer -, este sarbatorita,…

- Orice școala este importanta, dar cu atat mai mult cea care ne invața despre Dumnezeu, a spus luni Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul. „Absolvenții unor astfel de școli devin la randul lor misionari”, a explicat ierarhul, delegat de Parintele Patriarh Daniel pentru a sfinți paraclisul Seminarului…

- Ce sunt mironosițele de astazi? Care este asemanarea intre Sfintele femei Mironosițe și Fecioara Maria? Ce este admis și permis in biserica in lucrarea duhovniceasca și conștiința credinciosului. Ce supara pe Dumnezeu sau il face sa nu ne asculte rugaciunile și cererile? Sacru și profanul nu au amestec…

- Atenție la vopseaua pentru ouale de Paști. Unele articole sint adevarate bombe toxice cancerigene. Agenția Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (ANPCSP) indeamna cumparatorii sa citeasca cu atenție etichetele și sa fie atenți la compușii chimici, transmite tv8.md. „Vopseaua…

- Cand se vopsesc ouale de Paște. In ce interval de timp trebuie sa faci asta. Ouale sunt alimentul vedeta al lunii aprilie. In tradiția din popor, oul roșu de Paști simbolizeaza sangele Domnului și ar avea puteri miraculoase, de vindecare, de a ține raul departe, aducator de sanatate, frumusețe, vigoare…

- Papa Francisc a indemnat Moscova și Kievul sa ajunga un armistițiu de Paște in Ucraina, care sa duca la negocieri pentru o pace durabila. „Lasați armele jos!”, a spus Papa la finalul slujbei din Duminica Floriilor, la care au asistat zeci de mii de oameni in Piața Sfantul Petru, in Vatican. „Sa inceapa…

- Intr-o fireasca succesiune duhovniceasca cu fagaduința incredințata de conținutul celei dintai duminici a Postului celui Mare, Biserica ne statornicește astazi trecerea catre bucuria pascala prin evocarea Teologului Luminii celei necreate. A Sfantului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. A…

- Momente emotionante la Catedrala Mitropolitana din Iasi, astazi, 13 martie, in Duminica Ortodoxiei. In Sala Eclesia din muzeul Ansamblului Mitropolitan din Iasi, a fost savarsita slujba Sfintei Liturghii in limba slavona, in prezenta a numerosi refugiati ucraineni. Randuiala liturgica a fost savarsita…