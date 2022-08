HP a lansat primul său monitor IPS Black: Z32K G3 are panou 4K de 31.5 inch HP a lansat primul sau monitor cu panou IPS Black, unul care e gandit pentru productivitate pe o diagonala mare, mai ales pentru creatori si creativi. HP nu e prima companie care lanseaza un monitor cu panou IPS Black, o tehnologie care dubleaza contrast ratio-ul fata de un IPS clasic. Astfel se asigura un contrast mai bogat si negru mai intunecat. Avem de-a face aici cu monitorul HP Z32K G3, cu diagonala de 31.5 inch si rezolutie 4K. Are refresh rate de 60 Hz, ceea ce face ca gaming-ul pe consolele new gen sa sara din schema. O bila alba este suportul Thunderbolt 4, care permite realizarea de… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

