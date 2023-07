Hoți care au jefuit mai multe magazine, opriți de polițiști în trafic. Unde era ascunsă prada Un grup de persoane care calatorea cu un microbuz a atras atenția polițiștilor din Pancota, județul Arad. In urma controlului autovehiculului, oamenii legii au descoperit mai multe produse ascunse, care ar fi fost furate din mai multe magazine. „Polițiștii orașului Pancota au depistat in trafic, in dupa-amiaza zilei de 7 iulie, un microbuz condus de […] Articolul Hoți care au jefuit mai multe magazine, opriți de polițiști in trafic. Unde era ascunsa prada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire interactiva a avut loc intre experții DGASPC Arad, ai Primariei Orașului Pecica cu grupul ținta al proiectului Creșterea incluziunii și abilitarii romilor in Orașul Pecica – CZ Pecica format din persoane de etnie roma din comunitatea locala. Tema intalnirii a avut scopul de a preveni și…

- Saptaman aceasta, intr-o singura zi (in numai cateva ore), polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 166 de sanctiuni contraventionale și au retinut 16 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Activitatile s-au desfasurat pe principalele…

- La data 25 mai 2023, in jurul orei 05:10, politistii au oprit in trafic un autoturism care se deplasa pe DN 7, in localitatea Santuhalm. Conducatorul auto, un barbat de 35 ani, din municipiul Arad, a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, precum si prelevarii de mostre biologice.…

- Pericol in trafic: șoferi din Alba, prinși bauți la volan. Unde au fost opriți de Poliție și ce alcoolemie aveau Doi barbați din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Unul a fost oprit la Alba Iulia, iar celalalt de catre polițiștii din Blaj. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 mai, in jurul…

- Cei doi politisti prinsi in flagrant, joi, ar fi oprit in trafic doar masini de lux, printre soferi fiind si persoane publice, au declarat surse judiciare pentru Adevarul. Printre acestea s-ar afla Mircea Geoana si Gigi Becali, insa fara a li se cere bani, spun sursele citate.

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 17 aprilie a.c., in jurul orei 19.05, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 226, in comuna Istria, fara a detine permis…

- Ii doare mana: Polițiștii nu mai vor sa scrie amenzile cu pixul. Ce trebuie sa știe șoferii opriți in trafic Ii doare mana: Polițiștii nu mai vor sa scrie amenzile cu pixul. Ce trebuie sa știe șoferii opriți in trafic Polițiștii de la Rutiera vor putea completa mai ușor amenzile. Nu vor mai scrie cu…

- Polițiștii de la Rutiera vor putea completa mai ușor amenzile. Nu vor mai scrie cu pixul procesul verbal, ci vor folosi o aplicație ce permite inclusiv scanarea documentelor - ale unei persoane sau ale unei mașini.