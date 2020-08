Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anunțat, vineri, ca CNSU propune prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta incepand cu 16 august, o hotarare de guvern in acest sens urmand este supusa aprobarii in sedinta de Guvern din aceasta seara. „In urma aprobarii hotararii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta incepand cu 16 august, o hotarare de guvern in acest sens urmand sa fie supusa aprobarii in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma…

- Din 16 august 2020, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta, o hotarare de guvern in acest sens urmand sa fie supusa aprobarii in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Persoanele care au intrat in contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate in baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern, de seful…

- Persoanele care au intrat în contact direct cu bolnavi de COVID-19 vor fi carantinate în baza unei decizii emise de Directia de Sanatate Publica pentru fiecare, individual, potrivit Hotarârii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, în cadrul…

- Persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, in baza unei liste intocmite de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat joi Hotararea nr. 26, care, potrivit premierului Ludovic Orban, este baza proiectului de modificare a HG privind instituirea starii de alerta, care cuprinde toate masurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse in Anexa 3 aferenta hotararii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in ședința nu s-au dispus masuri ci s-au stabilit procedurile, odata cu intrarea in vigoare, incepand cu ziua de luni, 18 mai, a legii 55/2020 a starii de alerta. El a mai anunțat ca luni dimineața la ora 7,30 a convocat ședința Comitetului Național pentru Situații…