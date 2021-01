Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de ieri, 8 ianuarie, Hotararea numarul 2 din 2021. Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise si actualizarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura…

- Persoanele care au avut contact cu un caz confirmat cu Covid nu mai intra in carantina daca au avut un test pozitiv in ultimele 90 de zile și au trecut cel puțin 14 zile de la acesta, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in hotararea 56, adoptata vineri. De asemenea, persoanele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, prin Hotararea nr. 52, instituirea unor masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, anunta, vineri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica. Propunerile din Hotararea CNSU urmeaza sa fie aprobate prin…