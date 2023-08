Horoscopul zilei, sâmbătă, 5 august 2023. Zodiile norocoase care își găsesc liniștea interioară lăsându-se îndemnate de intuiție Horoscopul zilei de sambata, 5 august aduce Luna in capriciosul Berbec care il cauta pe Mercur cel anxios, incurajandu-ne sa ne punem intrebari intr-un mod care nu este neaparat de ajutor. Chiar si asa, in timp ce Luna face trigon cu Soarele, probabil ca suntem mai bine decat ne imaginam.Horoscop zilnic BERBEC Te simti destul de confuz si te simti in dubiu la fiecare miscare, in special la munca. Dar cerul se deschide si lumineaza astazi, Luna este in semnul tau si poti vedea in sfarsit lucrurile mult mai clar. Totul capata sens si incepi sa te simti mai increzator in alegerile tale si convins… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea buna adusa de horoscopul zilei este aceea ca orice neintelegeri anterioare se pot rezolva prin comunicare. In cele din urma, Luna emotionala se muta in Sagetator, luand putina greutate de pe umeri si ajutandu-ne sa crestem din greselile noastre.Horoscop zilnic BERBEC Bine ai venit inapoi in lumea…

- Horoscopul zilei de azi, sambata, 8 iulie 2023, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de sambata, pe www.a1.ro.

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri, 5 iulie 2023. Luna se armonizeaza cu vindecatorul ranit Chiron. Ce rani pot fi vindecate? Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 5 iulie 2023. Pot fi stabilite limite in numele vindecarii in acest moment. Luna delicata alege o lupta cu Jupiter cel expansiv,…

- Horoscopul zilei BERBEC Energiile planetare de azi pun accent pe familie in cazul zodiei tale. Este o zi buna sa mai studiezi in profunzime unele lucruri, sa te scufunzi mai adanc in radacinile tale, scrie Sfatul Parinților . Ai cum sa afli informatii despre bunica sau strabunica ta de la parintii tai…

- Horoscopul zilei BERBEC Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor . Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv.…

- Horoscopul zilei de azi, joi, 11 mai 2023, va aduce multe surprize pentru mai multe zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru ziua de joi, pe www.a1.ro.