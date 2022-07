Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Astazi este o zi buna pentru diplomație, pentru a incerca sa eviți discuțiile in contradictoriu și pentru a incerca sa iți controlezi mai bine emoțiile. Spre seara ai parte de calm și de pace alaturi de cei dragi, iar cifra 4 și culoare albastru deschis iți aduc mai mult noroc. Taur Energiile…

- Berbec Astazi este o zi buna pentru a incerca sa-i susții pe cei jurul tau așa cum poți mai bine, dar și pentru a lua o pauza de la tot pentru a te odihni. Folosește aceasta energie ca scuza pentru a te ancora in prezent, folosește cifra 5 și culoarea bej pentru mai multa energie pozitiva, scrie impact.ro.…

- Berbec Aspectele de astazi te pot determina sa fii ceva mai pragmatic in altitudine, mai motivat si mai determinat sa mergi spre aceea ce iți dorești sa realizezi. E un moment bun pentru a decide un aspect serios al carierei tale. Folosește culoarea albastru deschis si cifra 5 pentru mai multe vibrații…

- Berbec Astazi este o zi minunata pentru a incerca sa fugi de acele lucruri despre care consideri ca aduc o drama care nu este necesara vieții tale. In același timp poți sa eviți și conflictele , incercand sa nu critici direct persoanele cu care lucrezi. Cifra 2 și culoarea albastru deschis iți aduc…

- Berbec Aspectele de astazi vor ca tu sa iți scoți in evidența puterea personala și sa lași in urma acele frici legate de anumite schimbari care se pot produce in viața ta. In partea a doua a zilei poți avea parte de o atitudine pozitiva din partea celor din jur, care iți va aduce liniște mentala. Taur…

- Berbec Astazi este o zi buna pentru a incerca sa apreciezi tot ce ai in jur in acest moment și pentru a obține cateva momente de liniște pentru sufletul tau. Incearca sa nu iți lași ambițiile personale sa intervina in relațiile cu superiorii, deoarece te poți trezi foarte ușor intr-un conflict. Taur…

- Berbec Astazi este o zi buna pentru a incerca sa eviți stresul, bucurandu-te de lucrurile pe care ți le ofera viața intr-un mod gratuit, fara a trebui sa faci un efort major. Anumite surprize placute pot veni in drumul tau, iar acestea pot fi considerate binecuvantari. Taur Aspectele nu se mișca cu…

- Berbec Astazi este o zi pentru a incerca sa pui anumite reguli și bariere acolo unde este nevoie, pentru ca doar astfel poți sa ai relații sanatoase cu cei din jurul tau. Mercur te ajuta sa spui lucrurilor pe nume, iar adevarul este de partea ta și iți aduce destul de multe avantaje. Taur Astazi este…