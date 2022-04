Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 2 aprilie 2022 spune ca nativii din zodia Berbecului vor avea parte de o zi aglomerata. Atenția ta va fi indreptata asupra carierei și a responsabilitaților pe care le ai. Daca nu te organizezi din timp s-ar putea sa ai parte de un weekend aglomerat. Astrele te sfatuiesc sa nu pui…

- Astrologii aduc noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Care sunt nativii care trebuie sa aiba grija la starea lor de sanatate in viitorul foarte apropiat? Un nativ nu trebuie sa iși faca nicio grija in aceasta direcție, iar altul va intampina cateva probleme chiar in a doua parte a lunii.…

- Horoscopul saptamanii 28 martie–3 aprilie. Am intrat pe ultima suta de metri a lunii martie și inceputul lunii aprilie. Conform astrologilor, saptamana 28 martie – 3 aprilie sta sub influența planetei Marte. Se spune ca Marte este responsabila cu comunicarea și gandirea analitica, mai ales pentru cei…

- Numarul ucrainenilor care s-au refugiat in strainatate a ajuns la aproape 3.557.000, a transmis marti Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), potrivit Reuters. ‘Acesta este un alt prag tragic pentru poporul Ucrainei si a fost atins in ceva mai putin de o luna’, a declarat purtatorul…

- Aproximativ o jumatate de milion de refugiați din Ucraina care s-au refugiat in Polonia au nevoie de sprijin pentru tulburari de sanatate mintala, iar 30.000 au probleme grave de sanatate mintala, a declarat marți reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in Polonia, preluat de Reuters.…

- Saptamana 2-6 martie 2022 le aduce zodiilor surprize neașteptate pe plan financiar. Unul dintre semnele horoscopului european va caștiga bani mulți pana la finalul saptamanii. Verifica daca este vorba despre tine. Ce zodii vor avea de muncit mult mai mult la job. Cați bani vor avea zodiile in perioada…

- Marte, planeta acțiunii, formeaza astazi un careu cu Neptun, planeta viselor. Acest context astrologic aduce multa incertitudine acțiunilor noastre, multa confuzie. S-ar putea ca ceea ce facem sa nu fie corect sau sa ne lasam ghidați de o fantezie, de o minciuna. Pe de alta parte, putem intra in lupte…

- 2022 este, potrivit astrologilor chinezi, anul Tigrului. In acest nou an, mari schimbari se intrevad pentru semnele zodiacului. Daca pentru unii nativi, dragostea și norocul vor exista din plin in 2022, alții vor experimenta mai degraba batai de cap, in viața lor profesionala sau personala. Afla ce…