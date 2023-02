Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul vine cu vești bune pentru doua zodii, care vor avea o primavara de vis, iar lucrurile vor merge pentru ele așa cum și-au dorit. Pe langa succesul pe toate planurile, nativii vor primi și vestea pe care o așteptau de mult timp și care va schimba tot.

- Ploiești, 17 februarie 2023 – In prag de primavara, Ploiești Shopping City a pregatit surprize in ton cu sezonul pentru toți vizitatorii. In perioada 18 februarie - 8 martie, clienții au ocazia de a vizita Targul de Marțișor organizat de centrul comercial și de a accesa ofertele speciale ale magazinelor.…

- Unii nativi sunt pe cai mari, alții trebuie sa fie pregatiți pentru schimbari majore, a precizat numerologul Mihai Voropchievici, in cadrul emisiunii Astro Fanatik. Iata cum arata horoscopul runelor pana la sfarșitul saptamanii.

- Luna plina din februarie ajunge in zodia Leului și promite implinirea unor ambiții mari, și in viața profesionala, și in viața personala. Fiecare dintre noi va descoperi ce poate face mai mult pentru el insuși!Luna plina din februarie ajunge la faza maxima pe data de 5 februarie, cand intra in zodia…

- La un an de la moartea lui Victor Socaciu, Marina Almașan explica felul in care a traversat aceasta perioada și cum ii pastreaza memoria vie fostului ei soț, caruia i-a dedicat și o carte postum, publicata in aceasta primavara, intitulata „Ceasul iubirii…cei 16 ani ai mei alaturi de Victor Socaciu”.…

- Doua zodii vor avea in viața un noroc uriaș! Acești nativi trec mai ușor prin viața deoarece sunt protejați de Univers, iar destinul li se va schimba in urmatoarea perioada. Aceste zodii au mari șanse sa reușeasca pe plan profesional, dar și pe cel personal. Iata daca te afli printre ele!

- Astrele arata ca 2023 va fi un an prosper pentru patru zodii. Acești nativi vor avea foarte mult noroc pe toate planurile, de la bani, la dragoste, iar lucrurile bune abia acum se ivesc in viața lor.Astrologii au anunțat care sunt perspectivele pentru anul 2023 pentru patru zodii care vor avea…