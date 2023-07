Horoscopul lunii iulie 2023. Relațiile cu ceilalți provoacă reacții negative care duc la agresivitate Luna iulie incepe cu tensiuni intre Uranus și Venus in semne zodiacale fixe și cu Neptun staționar care devine retrograd. Este o perioada de iritabilitate și conflicte extreme, de rigiditate și obstrucție. Dupa luna plina din 3 iulie, ceața se va risipi treptat și va fi loc de sarbatoare. Intre 1 și 3 iulie sunt zile de dificultați, greșeli, indoieli, neliniști, mai ales pentru persoanele cu o organizare mentala delicata. Ar trebui sa se abțina de la acțiuni distructive, sa fie pregatiți pentru limitari severe și disconfort in primele zile ale lunii. Exista o sursa de iritare in mediul inconjurator,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 3 iulie se formeaza Luna Plina in Capricorn, aspect ce va influența toate zodiile, in diferite sectoare de viața. Luna Plina este asociata cu un final de etapa. Capricorn cere seriozitate și maturitate. Nativii vor avea șansa sa vada realitatea fara perdea, sa renunțe la situațiile și relațiile…

- Luna iulie incepe cu tensiuni intre Uranus și Venus in semne zodiacale fixe și cu Neptun staționar care devine retrograd. Este o perioada de iritabilitate și conflicte extreme, de rigiditate și obstrucție. Dupa luna plina din 3 iulie, ceața se va risipi treptat și va fi loc de sarbatoare. Intre 1 și…

- Horoscopul lunii iunie 2023: karma iși platește datoriile și iși incaseaza plațile in luna solstițiului de varaFara eclipse, fara tranzituri astrologice dificile sau periculoase, horoscopul lunii iunie pare fi la fel de bland precum o briza calda de vara. E insa doar o impresie, arata astrele. Cu Soarele…

- Horoscop 13 mai 2023. Ghinion in dragoste pentru unele zodii, doar este 13 astazi. Cu toate acestea, astrele vor fi generoase cu unii nativi, care vor avea succes pe plan profesional. Știți cum se spune.. „daca n-ai noroc in dragoste, macar bani sa fie”. Horoscop 13 mai 2023 – Berbec Ești plina de energie…

- Horoscopul lunii mai 2023. Prima decada din luna mai, dominata de o eclipsa de Luna și de Mercur retrograd, poate aduce zile mai puțin bune. Dar lucrurile incepe sa se indrepte dupa data de 12 mai, vom primi vești bune, iar prietenii și familia ne vor susține.Horoscop mai 2023. Zodia BerbecIti construiesti…

- Horoscop dragoste BerbecDedica mai mult timp relatiei amoroase. Te-ai afundat in munca si esti aproape indiferent fata de partener. Nu e de mirare ca acesta incepe sa-si schimbe comportamentul si, daca nu iti schimbi atitudinea, ruptura dintre voi este mai mult decat iminenta. Daca esti singur, incearca…

- Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 7-9 aprilie 2023, scaldat de influențe astrale majore. Deși Luna plina in Balanța a trecut, influența ei se resimte puternic pe parcursul intregului weekend. Acest moment poate fi o cotitura pentru relații. Dar legatura dintre iubareața Venus și visatorul…