HOROSCOPUL CRACIUNULUI 2019. Cum iti este CRACIUNUL in functie de ZODIE? Acest Craciun poate oferi cadrul perfect pentru tine ca sa te cuibaresti si incalzesti alaturi de persoana iubita si sa faci schimb de iubire si afectiune sub razele beculetelor de sarbatori. Sa ai la indemana eventual si un album foto, in caz ca apar valuri de melancolie. Si desigur cutia cu servetele ! Iar daca toate acestea nu sunt pe gustul tau, e posibil sa nu scapi din a varsa o lacrima de crocodil la un film emotional de Craciun. Lasa emotiile sa curga, indiferent ca iti plac sau nu, ca le intelegi sau nu. Foloseste aceste emotii ridicate nu ca sa creezi sau intretii conflicte,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astrele ne indeamna, in horoscopul iernii, sa ne consolidam viața, sa ne bucuram de ce am realizat pana acum și sa ne refacem echilibrul emoțional. Trebuie sa pașim in 2020 cu forțe mai puternice și cu multa incredere! Berbec O iarna in care vei face compromisuri Ultima luna din acest an poate avea…

- Mai multe detalii despre intregul context astral al saptamanii, citeste aici, in Horoscopul general 11-17 noiembrie 2019. Horoscop dragoste Berbec Asteapta-te la evolutii pozitive in aceasta saptamana. Daca te afli intr-o relatie, starea de spirit este una pozitiva si armonioasa. Daca…

- Horoscopul saptamanii 11-17 noiembrie 2019 aduce vești despre fiecare zodie in parte: Bani mai mulți pentru Berbec, suuces pentru Taur, nervi pentru Gemeni. Ce aduce horoscopul saptamanii viitoare pentru fiecare zodie

- Luna noiembrie este plina de aventuri amoroase și de oportunitați nemaipomenite pentru toate zodiile. Printre evenimentele astrale deosebite, sa nu uitam ca Saturn în Scorpion are trei alinieri importante: cu Venus, pe 12 noiembrie, cu Soarele, pe 18 noiembrie, și cu

- Oricat de greu ar parea de crezut, zodia in care te-ai nascut poate arata multe despre tine! Ce arata horoscopul despre fiecare nativ și cum iți vei petrece sarbatorile, in funcție de zodie?

- Horoscopul zilei din 16 octombrie anunța vești noi despre fiecare zodie: schimbari in plan financiar pentru Berbec, final de etapa profesionala pentru Rac, funcție de conducere pentru Lei. Ce anunța horoscopul zilnic de miercuri pentru fiecare zodie

- Horoscop zilnic din 9 octombrie 2019 aduce vești noi despre fiecare zodie. Funcție de conducere pentru Gemeni, caștiguri suplimentare pentru Fecioara, conflicte pentru Balanța. Ce aduce horoscopul zilei de miercuri pentru fiecare zodie

- Nimeni nu este ferit de suferința în dragoste, iar acest lucru este prețul pe care toți îl platim pentru a iubi și a fi iubiți. Dar modul fiecaruia de a întâmpina suferința este diferit în funcție de semnul zodiacal.