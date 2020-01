Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 17 IANUARIE 2020. Am trecut de sezonul eclipselor. Ce urmeaza? Putem sa lasam in urma sezonul eclipselor. Lucrurile au fost destul de intense la inceputul acestui nou an si deceniu. Si da, este deja 17 februarie, dar acum macar stim ca putem merge mai departe cu motoarele turate. Te poti simti ca si cum ai atins imposibilul sau esti cat pe ce sa reusesti si chiar asa si este. Fa un pas in spate ca sa capeti perspectiva iar Mercur e aici sa ne ajute. Mercur e in sextil azi cu Chiron, vindecatorul ranilor, si avem oportunitatea sa traim unele constientizari adanci si pline de semnificatie. Conversatii cu sens si vindecatoare pot avea loc. Poate ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Exista multa putere in a-ti gasi sensul propriei experiente in viata iar Soarele in Sagetator stie acest lucru. Daca adaugam o doza de autenticitate si curaj, gratie lui Chiron in Berbec, inseamna ca este timpul ca vechi rani sa se vindece. Este vremea pentru o noua perspectiva pe o tema ce pana acum…

- Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Lucrurile incep sa se schimbe in bine din punctul de vedere al relatiei de cuplu. Intimitatea dintre tine si jumatatea ta a crescut asa ca simti ca poti discuta fara retinere orice problema ai avea. Relatia voastra este tot mai serioasa. Daca…

- Multe lucruri au stagnat dar acum se vor misca repede, asa de repede incat sigur ne vom imbarca spre un nou viitor pana in ianuarie 2020. Luna este in Fecioara si ea contrabalanseaza haosul pentru ca nu il suporta. Sa profitam de energiile schimbate ce urmeaza de azi in continuare, sa ne punem…

- Luna este in Rac deci intreaga zi este orientata spre familie si stari emotionale fluctuante. Pentru fiecare, familie poate sa insemne altceva. Ce inseamna pentru tine ceva familiar? Asta iti vei dori sa faci sau sa ai acum. Tanjim azi dupa acel sentiment, ceva care sa ne faca sa ne simtim…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 1 NOIEMBRIE 2019; de ieri, Mercur este retrograd in Scorpion pana pe 20 noiembrie dar nu e nici pe departe asa de rau pentru ca de azi suntem ajutati de Univers : planeta iubirii Venus se muta din Scorpion in Sagetator, ridicand nivelul relatiilor…