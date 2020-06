Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 22 IUNIE 2020. Dupa ce tanjeste sufletul tau? Un moment sensibil generat de Luna si Mercur retrograd in Rac Te poti simti putin confuz, insa nu trebuie sa te superi. Luna noua in Rac si eclipsa inelara de Soare inca isi fac simtita influenta. Se deschide usa spre o lume noua. Lucrurile pot parea fragile. Insa nu te stresa prea tare. Sunt momente delicate pe care trebuie sa le depasesti. Ai sansa de a-ti asculta inima. Conecteaza-te cu tine insuti, sa afli ce iti lipseste. Dupa ce tanjeste sufletul tau? Seteaza intentia de a sa reusesti sa obtii ceea ce-ti doresti. Mercur retrograd te impinge sa faci o calatorie spre interior sau… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

