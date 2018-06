Stiri pe aceeasi tema

- Luna in Berbec trezeste "batalia" din fiecare. Manifestarea ei este intotdeauna riscanta, dar ea determina schimbarea si de multe ori este pentru mai bine. Citeste-ti zodia in Horoscopul de weekend 11-13 mai 2018. In plus, tot astazi 12 mai, Mercur este in cuadratura cu Marte in Capricorn.…

- Cu Luna in Capricorn, emotiile trec pe plan secund si brusc ne suflecam manecile pentru treaba serioasa, suntem responsabili si preocupati din ce sa facem bani si cum sa lucram mai bine ce avem de lucrat. Iata horoscopul de weekend 4-6 mai sub influenta Lunii in Capricorn. Pe durata…

- Pluto este cea mai intensa planeta din sistemul solar, deci de multe ori nu o vezi asa. Pluto este ca o oala sub presiune. Este ca o lava pregatita sa erupa. Poate ca nu vezi ce se petrece in adancimi dar cu Pluto poti face si pariu ca multe se intampla ! Pluto abia a schimbat directia in retrograd…

- Cele sase mari evenimente astrale din aceasta saptamana sunt: Mercur revine in miscare directa dupa ce trei saptamani a fost retrograd si a generat tot felul de intarzieri, amanari, piedici si blocaje in dealuri, contracte, comunicare; Luna noua din Berbec, in conjunctie cu Uranus care aduce un nou…

- Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci…

- Aprilie 2018 nu este o luna ușoara. Nu numai ca avem adunate laolalta, in aceeași zodie, trei planete cu potențial daunator (Marte, Saturn și Pluto, in Capricorn), dar acestea intra in conflict cu astrele care tranziteaza Berbecul (Uranus, Mercur și, in primele doua decade, Soarele), scrie eastrolog.ro.