- HOROSCOP 21 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Nu ai parte de colaboratori de incredere, de parca ai fi nimerit intr-un grup de persoane aiurite, superficiale, care fac tot posibilul sa scape de responsabilitati cat mai repede. Cum sa te bazezi pe sprijinul lor cand ei nu se gandesc…

- Luna orbiteaza Pamantul timp de 28 zile si isi schimba pozitia mutandu-se din zodie in zodie o data la 2 zile si jumatate, o data cu ea fiind influentate semnificativ emotiile tuturor, atat cele bune cat si cele negative. Este foarte bine sa traiesti avand ritmul Lunii de partea ta, sa le lasi purtat…

- Horoscop de weekend 14-15 Aprilie 2018. Nativul Taur îsi face timp în acest weekend pentru sine, Gemenii vor participa la un eveniment, iar nativul din zodia Balanța este în cautare de schimbari.

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- HOROSCOP CHINEZESC 2018: Anul Cainelui de Pamant va fi unul al schimbarilor radicale. In 2018 trebuie sa fim solidari și sa comunicam mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Cainele de Pamant, potrivit karmaweather.com. Daca iți propui de multa vreme sa te lași de fumat,…