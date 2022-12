Horoscop WEEKEND 3-4 decembrie 2022. Ape tulburi în amor Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 3-4 decembrie 2022 scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana sta sub semnul lui intalnirii tensionate dintre Venus si Neptun. Relatiile ar putea parea sa nu aiba deloc sens! De asemenea, am putea simti o oarecare frustrare sexuala daca avansurile ne sunt respinse. Apele romantismului devin și mai tulburi odata ce Venus face cuadratura cu visatorul Neptun. Pot aparea dezamagiri, dar nu trebuie sa uitam ca acest lucur este temporar. Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale: Horoscop weekend BERBEC (21 martie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astrele se așeaza din nou favorabil pentru unii nativi. Aceștia afla cele mai mult așteptate vești despre bani. Citește Horoscop de weekend 20 Noiembrie pentru a afla ce te așteapta in urmatoarea perioada. Horoscop de weekend 20 Noiembrie BERBEC Te folosești de atu-urile tale pentru a obține niște lucruri…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii DIICOT Constanta au retinut patru persoane pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori si…

- Pe de alta parte, oricat ai vrea sa fim absolvite de orice vina, cateodata avem și noi un rol in stingerea pasiunii. Alteori suntem, pur și simplu, victime ale destinului și ne indragostim de persoane pe care nu ar fi trebuit sa le iubim.Berbecul are așteptari nerealistePentru Berbec, orice persoana…

- BerbecLa sfarsitul acestei saptamani debordezi de energie. Sunt zile excelente pentru a revizui tot ce iti displace in viata ta, dar si pentru a creiona planuri cu totul noi. Tendinta de a vorbi prea mult este paguboasa, deoarece risti sa ti dai cu parerea in chestiuni care te depasesc. Fii scump la…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat miercuri, intr-un interviu pentru Reuters, ca țara sa, devastata de razboi, va avea probleme daca solidaritatea lumii va incepe sa se estompeze, dar a adaugat ca inca mai crede ca umanitatea va invinge și ca sprijinul va continua, anunța Mediafax.…

- 3 zodii protejate de divinitate in luna noiembrie. Cu Luna in cuadratura cu Venus, nativii a trei semne zodiacale se vor bucura de un tranzit astrologic ce fie le va stimula relațiile romantice, fie le va aduce mai mulți bani. Cuplurile vor decide, in aceasta perioada, sa renunțe la orgolii. Conexiunile…

- Pe de alta parte, oricat ai vrea sa fim absolvite de orice vina, cateodata avem și noi un rol in stingerea pasiunii. Alteori suntem, pur și simplu, victime ale destinului și ne indragostim de persoane pe care nu ar fi trebuit sa le iubim.Berbecul are așteptari nerealistePentru Berbec, orice persoana…

- E sambata și e o zi splendida de octombrie la Focșani, orașul cel mai calduros din țara, la aceasa ora, dupa cum au anunțat meteorologii. Mai mulți producatori vranceni sunt prezenți in aceste zile in Piața Moldovei, cu o varietate de produse ca la mama acasa. Cei care sunt in trecere prin zona sunt…