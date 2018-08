Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii septembrie 2018 da de pamant zodia Rac. Agitație, nervi și decizii luate cu sangele clocotind in vene. N-ar strica relaxarea și tot ce poate face ea pentru a preintampina decizii falimentare, care provin dintr-o judecata apriga de moment.

- Horoscopul lunii Septembrie ii aduce in dar zodiei Taur schimbarea. Iubești, te desparți, oferi ajutor și... intri in conflicte. Dușuri reci - fierbinți, pe toate le vei trai in prima luna de toamna.

- Horoscopul lunii Septembrie ii aduce o luna de vis zodiei Taur. Pur și simplu va straluci, caci este vremea Taurului sa conduca. Atenție insa, la neprevazut! Situațiile neașteptate trebuie tratate cu mult tact și inteligența! Nicio grija! Aveți de unde!....

- Horoscopul lunii Septembrie 2018 aduce o perioada grea in viața zodiei Berbec. Nativii vor avea parte de o prima luna de toamna in care se vor confrunta cu certuri familiale și la locul de munca, pierderi de bani, sanatate precara! Atenție, vin vremuri grele pentru zodia Berbec!

- Este ultima zi din luna iulie si o noua zi visatoare sub Luna in Pesti. Este timpul sa iti lasi imaginatia sa te inspire si sa te bucuri de ce vizualizezi cu puterea mintii. Ce gandesti si simti mai mult ca sigur iti poate deveni realitate, asa ca .. spor la visat cu ochii deschisi! Deschide-ti…

- HOROSCOP ZILNIC 9 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca este o perioada in care sa fie necesar a avea o strategie clara, apoi aceasta este. Ziua de astazi corespunde unei perioade de timp in care provocarile sunt prezente pretutindeni, dare vita sa actionezi inainte sa gandesti.…

- Horoscopul din data de 5 iunie aduce multe vesti bune pentru Nativii din zodiac. In timp ce, pentru unele zodii este recomandata odihna, pentru altele este momentul ideal de a-si planifica calatoriile sau de ce nu, pentru a rezolva diferite probleme. Vezi mai jos ce ti-au pregatit astrele in horoscopul…

- Horoscopul din 3 iunie va recomanda prundența in tot și in toate. Este o zi favorabila chletuielilor și deciziilor greșite, așadar este foarte simplu sa distrugeți intr-o clipa ce ați construit pe timp indelungat. O zidie va avea o zi nefasta. Suferința se va abate asupra ei!