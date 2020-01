Horoscop Mihai Voropchievici 6-12 ianuarie 2020. Zodiile binecuvântate la început de an. Previziunile runelor HOROSCOP BERBEC - Are caștig pe toate planurile. HOROSCOP TAUR - Primește un mesaj dublu. Nu va faceți griji! HOROSCOP GEMENI - Fiți extrem de prudenți la conduita. HOROSCOP RAC - Fertilitate și belșug. Peste puțin timp visele lui se vor implini. HOROSCOP LEU - Trebuie sa spuna cine e șeful in casa, la serviciu, intre prieteni. Iși marcheaza teritoriul. HOROSCOP FECIOARA - Are o saptamana de dragoste pasionala. HOROSCOP BALANȚA - E pregatita sa inceapa o viața noua, in toate planurile. HOROSCOP SCORPION - Gasești rezolvarea tutoror problemelor. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

