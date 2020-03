Horoscop MARTI 24 MARTIE 2020. Azi este singura Luna Noua in Berbec a anului! Noi inceputuri! Insa este un nou inceput provocator pentru ca ne aventuram cu totii, vrem nu vrem, intr-un teritoriu total nou. Se deschide ceva in fata noastra si trebuie sa ne ocupam de propriul nostru viitor. Aceasta Luna Noua este speciala pentru ca alaturi de ea este implicat si Chiron in Berbec, micul astru vindecator de rani... care ne va indrepta mintea sa cautam remedii si solutii in loc sa ne fie frica. Sa inceapa vindecarea! Este nevoie sa fim curajosi la ceas de Luna Noua in Berbec ! Sa inceapa vindecarea! Este nevoie sa fim curajosi la ceas de Luna Noua in Berbec ! Este si prima lunatie din noul an astrologic si din sezonul Berbecului. Ce facem acum si in urmatoarele maxim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

