Horoscop: INTOARCEREA lui SATURN in viata ta - cotitura, pedepse sau inflorire? Dealtfel, multa lume a mai auzit expresia „intoarcerea lui Saturn". De regula, ea acompaniaza povesti marcate ba de uriasa inflorire ba de teroare, definind schimbari majore de viata : casatorii, divorturi, relocari, schimbari de cariera, copii, achizitii de proprietati si multe alte miscari de amploare din viata unui om. Din acest motiv, multi tind sa se teama de acest tranzit remarcabil. Dar cele mai mari transformari au venit in perioadele cele mai provocatoare emotional si spiritual. Pe durata intoarcerii lui Saturn in viata ta, vei experimenta anumite provocari, situatii, vei da… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

