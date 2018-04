Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 14 aprilie 2018. Leii privesc spre viitor cu multa incredere, chiar daca știu ca multe situații nu depind de ei Horoscop 14 aprilie 2018 – Berbec Este o zi dinamica, pe gustul tau, presarata cu multe momente in care vei putea rezolva probleme pe care le-ai tot amanat, pentru ca nu aveai incredere…

- Berbec In prima parte a lunii, Soarele trece prin zodia Berbec si vei resimti aceasta trecere prin nevoia de a face anumite schimbari in multe aspecte ale vietii tale. Pe plan financiar vei simti nevoia sa fii mai organizat. De asemena, simti din ce in ce mai acut nevoia de a iti schimba…

- Horoscop 23 martie 2018. Scorpionii au probleme de sanatate. Trebuie sa faca analize sau investigații complex Horoscop 23 martie 2018 – Berbec Se schimba ceva in atmosfera și te vezi nevoit sa revii asupra unor situații, concluzii sau decizii pe care te-ai grabit sa le incadrezi la probleme rezolvate.…

- Horoscop 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranța ca așa vor obține rezultate mai bune. Atenție la sanatate! Horoscop 6 martie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece foarte ușor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poți explica, iar cei din jur nu o…

- Horoscop 3 februarie 2018. Balanțele au surprize placute. Cei dragi le intorc gesturile frumoase pe care le-au facut Horoscop 3 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care iți poate aduce calmul de care ai atat de mare nevoie, cu condiția sa fii mai atent la cei din jur, sa asculți ce au de spus și…

- Horoscop 29 ianuarie 2018. Scorpionii au dificultați majore, pe care nu le-au anticipat, in relațiile cu anturajul Horoscop 29 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa ții cont de sentimentele celor apropiați, de nevoile lor reale, cum ar fi, de exemplu, nevoia – pe care orice om o are! – de a trai emoții…

- HOROSCOP 18 ianuarie 2018 HOROSCOP 18 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018. HOROSCOP 18 ianuarie 2018 - Berbec Esti revoltat: superiorul care iti refuza pana ieri o idee legata de un proiect, astazi o prezinta ca…