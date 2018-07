Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara a confirmat ca legumele importate din Ungaria si infestate cu Listeria au ajuns si pe piata din Romania. De asemenea, a fost publicata lista produselor congelate retrase preventiv de pe piața. Imediat ce au aflat de alerta alimentara, Compania Greenyard a retras…

- O plantatie ilegala de marijuana a fost descoperita de autoritatile germane - care au efectuat si o perchezitie la fata locului - gratie unor informatii primite de la un barbat care a trecut pe deasupra ei in timp ce se afla in nacela unui balon cu aer cald, a anuntat vineri

- Cu siguranța ai pe acasa sau prin mașina niște CD-uri vechi, pe care nu le-ai aruncat inca. Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca le ungi puțin cu banane? Efectul se vede imediat!

- Reacția lui Vladimir Putin dupa calificarea Rusiei in sferturile CM 2018 evidențiaza inca o data scopul scuza mijloacele. Presedintele Rusiei a felicitat duminica ”Sbornaia” dupa victoria la loviturile de departajare in fata Spaniei si calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, informeaza…

- Cu siguranta cunosti acea catagorie de oameni care continua sa isi sustina punctul de vedere chiar si atunci cand li se aduc dovezi ca nu au dreptate, scrie eva.ro. Iata 7 zodii care au aceasta atitudine si de care trebuie sa te feresti: BerbecBerbecul nu da niciodata inapoi, chiar…

- Iata calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a proiectelor de finanțare ce vor putea fi depuse de fermieri pentru accesarea Submasurilor PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurala) in perioada imediat urmatoare, respectiv in lunile iulie și august 2018.Potrivit unui document transmis…

- Fiecare om se comporta diferit atunci cand se afla intr-o cumpana sau are de suferit, scrie secretele.com. Acum, sa vorbim despre fiecare semn zodiacal, in parte. Citeste si Care e prima impresie pe care o lasi oamenilor, in functie de zodia ta Berbec Atunci cand te afli…

- Fecioara Fecioarele sunt extrem de recalcitrante si nimic nu le multumeste. Acestea au parte de castiguri financiare in luna mai, insa in dragoste apar probleme serioase. Fecioara trebuie sa poarte discutii lamuritoare cu partenerul de viata, sunt numeroase lucruri care o nemultumesc…